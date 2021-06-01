Оккупированная Еленовка на трое суток осталась без питьевой воды

01.06.2021 10:00

Водоснабжение поселка Еленовка с 1 по 4 июня будет прекращено в связи с профилактическими работами. Об этом сообщила "мэрия" Донецка, которой административно подчинен поселок.

"По информации Докучаевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса"", в связи с проведением работ по промывке и хлорированию резервуара питьевой воды на Еленовской ПНС с 9:00 1 июня до 9:00 4 июня", — сказано в сообщении.

В "мэрии" отмечают, что с 4 июня вода будет подаваться с повышенным содержанием хлора. Власти просят население и предприятия сделать запас питьевой воды. Технической жидкостью намерены обеспечить.