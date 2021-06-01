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В Украине учредили День памяти детей, погибших от российской агрессии

01.06.2021 16:00
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В Украине учредили День памяти детей, погибших от российской агрессии

Верховная Рада одобрила проект постановления №5343 "О чествовании памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины".
Соответствующее решение одобрили нардепы в ходе заседания во вторник, 1 июня.
"За" этот документ проголосовали 308 нардепов. Таким образом Рада установила в Украине День памяти детей, погибших в результате "вооруженной агрессии РФ против Украины". Его будут отмечаться ежегодно 4 июня.
Согласно тексту проекта постановления, Кабинету министров поручено в двухнедельный срок со дня принятия документа разработать и утвердить план мероприятий по чествованию на государственном уровне памяти таких детей.
Также местным органам исполнительной власти поручено почтить на местном уровне память детей, погибших в результате вооруженной агрессии России, путем наименования учебных заведений, учреждений дополнительного образования, топонимических объектов.
"Государственному комитету телевидения и радиовещания организовать тематические теле- и радиопередачи, посвященные памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", - говорится в проекте.
Контроль за выполнением постановления возлагается на комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.



Теги: Россия, дети, погибший, агрессия, Верховная Рада, постановление
 
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