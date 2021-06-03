Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 июня

03.06.2021 11:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 581 новый случай заболевания коронавирусом. Среди них - 122 ребенка и 129 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Так, за ушедшие 24 часа в больницы попали 1 059 человек; недуг побороли 9 405 человек.

Вирус забрал жизни 102 украинцев. С начала пандемии зафиксировано 50 959 летальных исходов.

За сутки протестировано: методом ПЦР – 26 468 человек, методом ИФА – 11 308 человек, экспресс-тестами – 20 953 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в столице Украины (529), Запорожской (182), Днепропетровской (177), Львовской (154) и Киевской (143) областях.

За все время пандемии в стране заразились 2 209 417 человек; выздоровели – 2 072 091 человек; проведено ПЦР-тестов – 1 0261 649.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 529 случаев;

Винницкая область - 30 случаев;

Волынская область - 77 случаев;

Днепропетровская область - 177 случаев;

Донецкая область - 120 случаев;

Житомирская область - 79 случаев;

Закарпатская область - 48 случаев;

Запорожская область - 182 случая;

Ивано-Франковская область - 57 случаев;

Киевская область - 143 случая;

Кировоградская область - 30 случаев;

Луганская область - 48 случаев;

Львовская область - 154 случая;

Николаевская область - 65 случаев;

Одесская область - 50 случаев;

Полтавская область - 40 случаев;

Ровенская область - 110 случаев;

Сумская область - 78 случаев;

Тернопольская область - 51 случай;

Харьковская область - 134 случая;

Херсонская область - 92 случая;

Хмельницкая область - 79 случаев;

Черкасская область - 75 случаев;

Черновицкая область - 53 случая;

Черниговская область - 80 случаев.