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Ахметов отказался считать себя олигархом
Ринат Ахметов не считает себя олигархом и удивится, если его таким признают. Об этом пресс-секретарь Ахметова Анна Терехова сообщила в комментарии "Радио Свобода".
"Ринат Леонидович олигархом себя не считает и был бы удивлен, если бы его признали. Ахметов — крупнейший украинский инвестор. Компания SCM уже более 20 лет инвестирует в Украину, и является крупнейшим работодателем и налогоплательщиком ", - отметила она.
По ее словам, на предприятиях SCM сейчас работает почти 200 тысяч сотрудников, в позапрошлом году финансово-промышленная группа оплатила около 60 млрд гривен налогов.
На вопрос о том, готов ли Ахметов избавиться от своих бизнес или медиаактивов, чтобы не попасть в реестр олигархов, его пресс-секретарь отметила, что все они (в том числе и СМИ) "приобретенные законным путем и работают прозрачно".
Теги: Ахметов , закон, олигарх
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