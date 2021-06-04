Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Ахметов отказался считать себя олигархом

04.06.2021 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ахметов отказался считать себя олигархом

Ринат Ахметов не считает себя олигархом и удивится, если его таким признают. Об этом пресс-секретарь Ахметова Анна Терехова сообщила в комментарии "Радио Свобода".
"Ринат Леонидович олигархом себя не считает и был бы удивлен, если бы его признали. Ахметов — крупнейший украинский инвестор. Компания SCM уже более 20 лет инвестирует в Украину, и является крупнейшим работодателем и налогоплательщиком ", - отметила она.
По ее словам, на предприятиях SCM сейчас работает почти 200 тысяч сотрудников, в позапрошлом году финансово-промышленная группа оплатила около 60 млрд гривен налогов.
На вопрос о том, готов ли Ахметов избавиться от своих бизнес или медиаактивов, чтобы не попасть в реестр олигархов, его пресс-секретарь отметила, что все они (в том числе и СМИ) "приобретенные законным путем и работают прозрачно".



Теги: Ахметов , закон, олигарх
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх