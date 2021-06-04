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На этих выходных центры массовой вакцинации будут работать уже в 10 городах Украины

04.06.2021 15:00
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На этих выходных центры массовой вакцинации будут работать уже в 10 городах Украины

В Украине 5-6 июня начнут работу центры массовой вакцинации от COVID-19 еще в семи городах помимо Киева, Львова и Одессы, сообщило Министерство здравоохранения в Facebook.
Согласно сообщению, теперь центры вакцинации будут работать в таких городах:
- Киев, на базе Международного выставочного центра
- Львов, на базе стадиона "Арена Львов"
- Одесса, на базе ТЦ "Мегадом", Fontan Sky Center, общеобразовательной школы "Крымская"
- Тернополь, на базе Центра досуга и молодежных инициатив им. Довженко
- Полтава, на базе Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого
- Кременчуг Полтавской области, на базе Кременчугского лицея № 11 "Гарант"
- Лубны Полтавской области, на базе кинотеатра "Киевская Русь"
- Миргород Полтавской области, на базе дома культуры Миргородского городского совета
- Горишние Плавни Полтавской области, на базе обособленного административного подразделения "Горно-обогатительный комбинат"
- Ривне, на базе областного клинического лечебно-диагностического центра им. Полищука.
В центрах будут вакцинировать граждан, записавшихся в лист ожидания вакцинации в приложении "Дия" или через контакт-центр Минздрава. Для прививок используют вакцину CoronaVac от Sinovac Biotech.



Теги: вакцинация, центр, COVID-19
 
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