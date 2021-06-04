- На этих выходных центры массовой вакцинации будут работать уже в 10 городах Украины15:00
- Сегодня СНБО рассмотрит углубление сотрудничества с НАТО13:00
- Ахметов отказался считать себя олигархом12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 июня11:00
- Зеленский получил вторую дозу вакцины от COVID-1909:00
- Укрзализныця запускает два "летних" поезда в Бердянск16:00
- В Раде опубликовали текст закона об олигархах12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 июня11:00
- Кабмин отложил на два года перевод выплат пенсий на карточки10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 июня10:00
На этих выходных центры массовой вакцинации будут работать уже в 10 городах Украины
В Украине 5-6 июня начнут работу центры массовой вакцинации от COVID-19 еще в семи городах помимо Киева, Львова и Одессы, сообщило Министерство здравоохранения в Facebook.
Согласно сообщению, теперь центры вакцинации будут работать в таких городах:
- Киев, на базе Международного выставочного центра
- Львов, на базе стадиона "Арена Львов"
- Одесса, на базе ТЦ "Мегадом", Fontan Sky Center, общеобразовательной школы "Крымская"
- Тернополь, на базе Центра досуга и молодежных инициатив им. Довженко
- Полтава, на базе Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого
- Кременчуг Полтавской области, на базе Кременчугского лицея № 11 "Гарант"
- Лубны Полтавской области, на базе кинотеатра "Киевская Русь"
- Миргород Полтавской области, на базе дома культуры Миргородского городского совета
- Горишние Плавни Полтавской области, на базе обособленного административного подразделения "Горно-обогатительный комбинат"
- Ривне, на базе областного клинического лечебно-диагностического центра им. Полищука.
В центрах будут вакцинировать граждан, записавшихся в лист ожидания вакцинации в приложении "Дия" или через контакт-центр Минздрава. Для прививок используют вакцину CoronaVac от Sinovac Biotech.
Теги: вакцинация, центр, COVID-19
- В киевском центре массовой вакцинации за выходные от COVID-19 привили 3,5 тысячи человек
- Украина присоединилась к борьбе со свиным гриппом
- Страшный прогноз МЧС: свиным гриппом переболеет больше половины украинцев
- В Мариуполе вакцинируют кур и уток
- Жители Донбасса стойко сопротивляются простудным заболеваниям
- Впервые в Донецкую область придёт агрессивный штамм гриппа Н3N2
- На Донетчине открыли три прививочных пункта для жителей ОРДО10:00
- "Тишина" на Донбассе продержалась двое суток08:00
- Минздрав начал запись на COVID-вакцинацию жителей ОРДЛО и Крыма17:00
- СБУ задержала агента "МГБ ДНР", "работавшего" на ООН 14:00
- В ОРЛО решили поднять цену на питьевую воду13:00
- За сутки на Донбассе не зафиксировано нарушений режима "тишины"09:00
- Зеленский ввел в действие решение СНБО по Донбассу08:00
- На Донетчине 28 населенных пунктов остались без электричества17:00
- В Раде "завернули" законопроект об отмене пограничных штрафов жителям ОРДЛО16:00
- В Краматорске повысили стоимость проезда в общественном транспорте14:00
- На этих выходных центры массовой вакцинации будут работать уже в 10 городах Украины15:00
- В ЛОГА презентовали мобильное приложение "Внимание Луганщина"14:00
- Сегодня СНБО рассмотрит углубление сотрудничества с НАТО13:00
- Ахметов отказался считать себя олигархом12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 июня11:00
- На Донетчине открыли три прививочных пункта для жителей ОРДО10:00
- Зеленский получил вторую дозу вакцины от COVID-1909:00
- "Тишина" на Донбассе продержалась двое суток08:00
- Минздрав начал запись на COVID-вакцинацию жителей ОРДЛО и Крыма17:00
- Укрзализныця запускает два "летних" поезда в Бердянск16:00
- Какой бойлер поставить в частный дом?15:00
- Translate, Meta, Reverso, Linguatec, Pereklad.Online: нюансы машинного перевода11:00
- Забота о природе: что отличает «зеленых» производителей косметики18:00
- «Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз эксперта Максима Калиниченко15:00
- Как выиграть в казино Vavada17:30
- Вакцинация работников образования: что нужно знать?17:00
- Удастся ли государству перезапустить агрострахование?13:00
- Туркам удалось бесплатно подписать перспективного украинского хавбека Кобылянского11:00
- Школьное питание по-новому. Как изменятся столовые с 1 сентября?17:00
- Ветеран спорта из Славянска вновь прославил свое имя16:30
- В Раде "завернули" законопроект об отмене пограничных штрафов жителям ОРДЛО
- Зеленский ввел в действие решение СНБО по Донбассу
- В ОРЛО пообещали выдавать на КПВВ "Станица Луганская" денежную помощь русскоязычным жителям Донбасса
- В ОРЛО решили поднять цену на питьевую воду
- В Краматорске повысили стоимость проезда в общественном транспорте
- В ОРДО приговорили российского блогера Романа Манекина к 2,5 годам лишения свободы
- В Донецке из-за непогоды остановились трамваи двух маршрутов
- СБУ задержала агента "МГБ ДНР", "работавшего" на ООН
- Минздрав начал запись на COVID-вакцинацию жителей ОРДЛО и Крыма
- 398 человек воспользовались гуманитарным коридором под Донецком 31 мая