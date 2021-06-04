Сегодня СНБО рассмотрит углубление сотрудничества с НАТО

04.06.2021 13:00

В пятницу, 4 июня, пройдет заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"Президент Украины Владимир Зеленский утвердил повестку дня заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, которая состоит из 8 вопросов, представленных секретарем СНБО Алексеем Даниловым.

Среди прочего, планируется обсудить вопросы углубления сотрудничества с НАТО и заслушать отчеты о выполнении решений СНБО Украины", - говорится в сообщении.