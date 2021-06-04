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Сегодня СНБО рассмотрит углубление сотрудничества с НАТО

04.06.2021 13:00
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Сегодня СНБО рассмотрит углубление сотрудничества с НАТО

В пятницу, 4 июня, пройдет заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
"Президент Украины Владимир Зеленский утвердил повестку дня заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, которая состоит из 8 вопросов, представленных секретарем СНБО Алексеем Даниловым.
Среди прочего, планируется обсудить вопросы углубления сотрудничества с НАТО и заслушать отчеты о выполнении решений СНБО Украины", - говорится в сообщении.



Теги: НАТО, СНБО, заседание
 
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