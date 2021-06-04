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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 июня

04.06.2021 11:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 июня

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 2 266 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это примерно на 10% меньше вчерашнего показателя, сообщает Минздрав утром в пятницу, 4 июня.
"Среди заболевших – 82 ребенка и 20 медработников. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 963 человека; летальных случаев – 95; выздоровели – 8 291 человека", – говорится в сообщении.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (566), Запорожской (230), Днепропетровской (156), Киевской (145) и Ровенской (105) областях.
Общее количество инфицированных с начала пандемии составило 2 211 683 человека, 51 054 пациента скончались, 2 080 382 человека выздоровели.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Киев – 566
Винницкая область - 22
Волынская область - 75
Днепропетровская область - 156
Донецкая область - 79
Житомирская область - 49
Закарпатская область - 8
Запорожская область - 230
Ивано-Франковская область - 26
Киевская область - 145
Кировоградская область - 15
Луганская область - 24
Львовская область - 81
Николаевская область - 79
Одесская область - 79
Полтавская область - 41
Ровенская область - 105
Сумская область - 70
Тернопольская область - 33
Харьковская область - 60
Херсонская область - 64
Хмельницкая область - 51
Черкасская область - 61
Черновицкая область - 54
Черниговская область - 93.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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