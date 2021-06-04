Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 июня

04.06.2021 11:00

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 2 266 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это примерно на 10% меньше вчерашнего показателя, сообщает Минздрав утром в пятницу, 4 июня.

"Среди заболевших – 82 ребенка и 20 медработников. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 963 человека; летальных случаев – 95; выздоровели – 8 291 человека", – говорится в сообщении.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (566), Запорожской (230), Днепропетровской (156), Киевской (145) и Ровенской (105) областях.

Общее количество инфицированных с начала пандемии составило 2 211 683 человека, 51 054 пациента скончались, 2 080 382 человека выздоровели.

Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Киев – 566

Винницкая область - 22

Волынская область - 75

Днепропетровская область - 156

Донецкая область - 79

Житомирская область - 49

Закарпатская область - 8

Запорожская область - 230

Ивано-Франковская область - 26

Киевская область - 145

Кировоградская область - 15

Луганская область - 24

Львовская область - 81

Николаевская область - 79

Одесская область - 79

Полтавская область - 41

Ровенская область - 105

Сумская область - 70

Тернопольская область - 33

Харьковская область - 60

Херсонская область - 64

Хмельницкая область - 51

Черкасская область - 61

Черновицкая область - 54

Черниговская область - 93.