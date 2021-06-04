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Зеленский получил вторую дозу вакцины от COVID-19

04.06.2021 09:00
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Зеленский получил вторую дозу вакцины от COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский получил вторую дозу препарата от коронавируса, тем самым завершив процесс вакцинации. Об этом заявил в комментарии "24 каналу" Михаил Подоляк, советник руководителя главы Офиса президента.
По его словам, в Украине "жестко контролируют процесс вакцинации населения от коронавируса" и президент не может стать исключением из правил. Подоляк подчеркнул, что существуют четкие рекомендации через какой промежуток времени после получения первого укола человеку необходимо сделать вторую прививку, и в случае Зеленского этот интервал был соблюден.
Также представитель ОП рассказал, что на этот раз в СМИ не освещали получение президентом укола вакцины, поскольку это является "исключительно формальным процессом".
По его словам, вторую прививку Зеленскому сделали прямо на территории Офиса президента в медицинской амбулатории.



Теги: вакцинация, Зеленский, COVID-19
 
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