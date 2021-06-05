- "Новая почта" запустила сервис онлайн-управления посылками17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 июня11:00
- Зеленский предложил вынести вопрос об олигархах на референдум (ВИДЕО)09:00
- На этих выходных центры массовой вакцинации будут работать уже в 10 городах Украины15:00
- Сегодня СНБО рассмотрит углубление сотрудничества с НАТО13:00
- Ахметов отказался считать себя олигархом12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 июня11:00
- Зеленский получил вторую дозу вакцины от COVID-1909:00
- Укрзализныця запускает два "летних" поезда в Бердянск16:00
- В Раде опубликовали текст закона об олигархах12:00
"Новая почта" запустила сервис онлайн-управления посылками
Клиенты Новой почты теперь могут самостоятельно через сайт управлять своей доставкой: продлить срок хранения в отделении, сделать переадресацию, отказаться от посылки, оплатить услуги или узнать местонахождение посылки, - и все это без обращений в контакт-центр. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Как только посылка зафиксирована к отправлению, клиенты получают сообщение Viber или sms со ссылкой на сервис для управления доставкой. Он адаптирован к пользованию с различных гаджетов: как со смартфона, так и с компьютера.
«Ежемесячно 4 млн клиентов отслеживают свои посылки на сайте Новой почты. Раньше можно было только узнать статус отправления и оплатить его, а для осуществления других операций нужно было обращаться в контакт-центр, в отделение или к мобильному приложению. Новый инструмент позволяет самостоятельно управлять своими отправлениями и очень экономит время», - комментирует Александр Бульба, СЕО Новой почты.
Какие новые функции доступны клиентам?
• Продление срока хранения в случае автовозврата. Теперь можно самостоятельно и бесплатно продлить срок хранения еще на 3 дня для товаров из интернет-магазинов, в которых настроен автовозврат отправления через 3-5 дней.
• Переадресация отправления. Клиенты могут самостоятельно переадресовать через сайт в любое другое отделение, на адрес или в почтомат. Ранее такая функция была доступна только в мобильном приложении или через контакт-центр.
• Перенос доставки. Дата и время доставки по адресу можно самостоятельно перенести онлайн на более удобные.
• Возврат отправителю. Эта функция есть только у отправителя, чтобы отозвать отправку и вернуть себе посылку.
• Отказ от посылки. Больше не нужно идти в отделение, чтобы отказаться от посылки. Теперь получатель отправления может сделать отказ непосредственно на сайте.
• Детальное движение посылки. Клиенты могут увидеть всю историю передвижения посылки: когда уехала из отделения отправителя, где находится сейчас и дату прибытия.
• Возможность проложить маршрут к конкретному отделению. Клиент может проложить маршрут на карте и сразу увидеть график работы нужного ему отделения.
• Детализированный счет оплаты. Клиент может не только оплатить свое отправление онлайн, но и увидеть из чего состоит счет - доставка, стоимость самого отправления, денежный перевод и так далее.
Осуществлять любые действия с отправлением может только отправитель или получатель посылки, указанные в экспресс-накладной. Для этого им нужно проходить двухфакторного аутентификацию.
Как это работает
1. Клиент получает сообщение в Viber или смс со ссылкой на сервис управления посылкой. Далее нужно перейти по ссылке. Номер экспресс-накладной уже будет введен в поисковую строку - необходимо просто нажать «Поиск».
2. Чтобы воспользоваться дополнительными услугами нужно нажать в верхнем углу справа «Меню» и выбрать нужную услугу.
3. Важно! Чтобы оплатить посылку клиент должен ввести мобильный номер телефона, который совпадает с номером отправителя или получателя посылки. Иначе система не позволит выполнить эту функцию.
В будущем Новая почта планирует добавлять новые функции для управления посылками через сайт.
Теги: посылка, сервис, управление, Новая почта
- Главаря НВФ "Оплот" заочно приговорили к пожизненному заключению15:00
- Вчера КПВВ на Донбассе пересекло почти 2000 человек10:00
- МККК доставил в ОРДЛО три грузовика гумпомощи16:00
- На Донетчине открыли три прививочных пункта для жителей ОРДО10:00
- "Тишина" на Донбассе продержалась двое суток08:00
- Минздрав начал запись на COVID-вакцинацию жителей ОРДЛО и Крыма17:00
- СБУ задержала агента "МГБ ДНР", "работавшего" на ООН 14:00
- В ОРЛО решили поднять цену на питьевую воду13:00
- За сутки на Донбассе не зафиксировано нарушений режима "тишины"09:00
- Зеленский ввел в действие решение СНБО по Донбассу08:00
- "Новая почта" запустила сервис онлайн-управления посылками17:00
- Главаря НВФ "Оплот" заочно приговорили к пожизненному заключению15:00
- В Мариуполе открылась художественная выставка "Восток-Запад"13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 июня11:00
- Вчера КПВВ на Донбассе пересекло почти 2000 человек10:00
- Зеленский предложил вынести вопрос об олигархах на референдум (ВИДЕО)09:00
- Папа уходит в декрет. Что меняет новый закон о декретном отпуске?17:00
- МККК доставил в ОРДЛО три грузовика гумпомощи16:00
- На этих выходных центры массовой вакцинации будут работать уже в 10 городах Украины15:00
- В ЛОГА презентовали мобильное приложение "Внимание Луганщина"14:00
- Папа уходит в декрет. Что меняет новый закон о декретном отпуске?17:00
- Какой бойлер поставить в частный дом?15:00
- Translate, Meta, Reverso, Linguatec, Pereklad.Online: нюансы машинного перевода11:00
- Забота о природе: что отличает «зеленых» производителей косметики18:00
- «Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз эксперта Максима Калиниченко15:00
- Как выиграть в казино Vavada17:30
- Вакцинация работников образования: что нужно знать?17:00
- Удастся ли государству перезапустить агрострахование?13:00
- Туркам удалось бесплатно подписать перспективного украинского хавбека Кобылянского11:00
- Школьное питание по-новому. Как изменятся столовые с 1 сентября?17:00
- В Раде "завернули" законопроект об отмене пограничных штрафов жителям ОРДЛО
- Зеленский ввел в действие решение СНБО по Донбассу
- В ОРЛО решили поднять цену на питьевую воду
- СБУ задержала агента "МГБ ДНР", "работавшего" на ООН
- В Краматорске повысили стоимость проезда в общественном транспорте
- В ОРДО приговорили российского блогера Романа Манекина к 2,5 годам лишения свободы
- В Донецке из-за непогоды остановились трамваи двух маршрутов
- Минздрав начал запись на COVID-вакцинацию жителей ОРДЛО и Крыма
- На Донетчине открыли три прививочных пункта для жителей ОРДО
- На Донетчине 28 населенных пунктов остались без электричества