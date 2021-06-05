Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 июня

05.06.2021 11:00

В Украине за минувшие сутки выявили 1,9 тысяч случаев заражения коронавироусом, что меньше, чем за предыдущий день. Всего в стране зафиксировано уже 2,213 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом в субботу, 5 июня, сообщает пресс-служба Минздрава.

"5 июня 2021 года в Украине зафиксировано 1 897 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них - 91 ребенок и 65 медработников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедшие сутки:

госпитализированы - 1065 человек;

летальных случаев - 86;

выздоровели - 8330 человек;

За сутки протестировано:

методом ПЦР - 29 061 человека,

методом ИФА - 12 048 человек,

экспресс-тестами - 19 312 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 213 580 человек;

выздоровели - 2 088 712 человек;

летальных случаев - 51 140;

проведения ПЦР-тестов - 10 319 406.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев — 497 случаев;

Винницкая область — 35 случаев;

Волынская область — 47 случаев;

Днепропетровская область — 128 случаев;

Донецкая область — 56 случаев;

Житомирская область — 39 случаев;

Закарпатская область — 50 случаев;

Запорожская область — 138 случаев;

Ивано-Франковская область — 25 случаев;

Киевская область — 160 случаев;

Кировоградская область — 22 случая;

Луганская область — 25 случаев;

Львовская область — 98 случаев;

Николаевская область — 72 случая;

Одесская область — 49 случаев;

Полтавская область — 23 случая;

Ровенская область — 62 случая;

Сумская область — 39 случаев;

Тернопольская область — 40 случаев;

Харьковская область — 116 случаев;

Херсонская область — 37 случаев;

Хмельницкая область — 34 случая;

Черкасская область — 54 случая;

Черновицкая область — 36 случаев;

Черниговская область — 15 случаев.