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Зеленский предложил вынести вопрос об олигархах на референдум (ВИДЕО)
Президент Владимир Зеленский намерен вынести вопрос о статусе олигархов в Украине на всеукраинский референдум. Об этом он заявил в своем видеообращении, которое записал в пятницу, 4 июня, по результатам заседания СНБО, передает Корреспондент.net.
Зеленский подчеркнул, что это может быть единственный вопрос, который будет обсуждаться с помощью референдума.
"Для тех, кто попытается раскачать, убедить, переломить или договориться с депутатами парламента по этому закону, у меня будет один вопрос. Это вопрос о статусе олигархов, который будет вынесен на всеукраинский референдум. Этот вопрос будет первым. А для кого-то, возможно, последним", - подчеркнул президент.
Он также добавил, что законопроект об олигархах демонтирует отношение Украины к олигархической системе.
"Нельзя владеть депутатами, министрами, или любыми чиновниками. Этот законопроект демонстрирует наше отношение к олигархической системы. У нас есть олигархи, они влияют на политику, но этого больше не будет", - резюмировал Зеленский.
Он также прокомментировал выполнение предыдущих решений СНБО, в частности санкций в отношении "воров в законе" и освобождения госдач под Киевом.
Теги: олигарх, референдум, Зеленский
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