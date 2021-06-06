В Украине менее тысячи COVID-случаев за сутки

06.06.2021 10:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 937 новых случаев заболевания коронавирусом. Среди них - 50 детей и 28 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

За минувшие 24 часа вирус забрал жизни 42 украинцев. Всего от COVID-19 с начала пандемии умерло 51 182 человека.

Также за прошедшие сутки госпитализировано 994 человека; с болезнью справились 4 516 человек.

За сутки протестировано: методом ПЦР – 16 749 человек, методом ИФА – 3 953, экспресс-тестами – 11 567 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области (131), в Киеве (102), а также в Киевской (81), Николаевской (79) и Херсонской (61) областях.

Количество случаев в сутки:

Киев - 102

Винницкая область - 16

Волынская область - 21

Днепропетровская область - 131

Донецкая область - 37

Житомирская область - 42

Закарпатская область - 0

Запорожская область - 15

Ивано-Франковская область - 21

Киевская область - 81

Кировоградская область - 12

Луганская область - 3

Львовская область - 28

Николаевская область - 79

Одесская область - 21

Полтавская область - 12

Ровенская область - 29

Сумская область - 51

Тернопольская область - 43

Харьковская область - 32

Херсонская область - 61

Хмельницкая область - 35

Черкасская область - 19

Черновицкая область - 24

Черниговская область - 22.