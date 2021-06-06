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Зеленский по случаю праздника угостил журналистов шашлыками

06.06.2021 15:00
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Зеленский по случаю праздника угостил журналистов шашлыками

Президент Украины Владимир Зеленский устроил пикник для журналистов по случаю их профессионального праздника. На неформальной встрече президент готовил шашлык. Фото с мероприятия были опубликованы на официальных страницах главы государства в соцсетях.
"Провел день вместе с журналистами накануне их профессионального праздника. На этот раз - шашлык, приготовленный собственноручно, отличная погода и, как всегда, дружеская атмосфера. Разговор без табу, острые вопросы и мои честные ответы. Приятно, что такие встречи стали уже хорошей традицией", - написал Зеленский в Instagram.
В Украине журналисты свой профессиональный праздник отмечают 6 июня.



Теги: шашлык, День журналиста, Зеленский
 
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