Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 июня

08.06.2021 10:00

В Украине за день подтвердили 1602 новых случая коронавируса - всего в стране их уже 2216654. Об этом сообщает Минздрав во вторник, 8 июня.

При этом выздоровел за сутки 6751 человек (всего - 2101722), а скончались 118 украинцев (всего - 51333).

Кроме того, сделано уже 1284143 прививок от коронавируса. Накануне первую дозу препарата получили 43137 человек, а вторую - 5024.

Количество случаев / прививок по регионам страны:

Киев - 700/7 133

Винницкая область - 24/281

Волынская область - 26/800

Днепропетровская область - 60/5 742

Донецкая область - 73/793

Житомирская область - 11/977

Закарпатская область - 14/1 707

Запорожская область - 92/916

Ивано-Франковская область - 12/1 186

Киевская область - 79/3 949

Кировоградская область - 5/749

Луганская область - 24/1 607

Львовская область - 59/3 267

Николаевская область - 65/1 030

Одесская область - 27/1 398

Полтавская область - 59/969

Ровенская область - 55/1 176

Сумская область - 18/1 099

Тернопольская область - 14/1 160

Харьковская область - 66/2 018

Херсонская область - 15/690

Хмельницкая область - 33/1 362

Черкасская область - 40/2 185

Черновицкая область - 23/327

Черниговская область - 8/616.