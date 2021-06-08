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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 июня
В Украине за день подтвердили 1602 новых случая коронавируса - всего в стране их уже 2216654. Об этом сообщает Минздрав во вторник, 8 июня.
При этом выздоровел за сутки 6751 человек (всего - 2101722), а скончались 118 украинцев (всего - 51333).
Кроме того, сделано уже 1284143 прививок от коронавируса. Накануне первую дозу препарата получили 43137 человек, а вторую - 5024.
Количество случаев / прививок по регионам страны:
Киев - 700/7 133
Винницкая область - 24/281
Волынская область - 26/800
Днепропетровская область - 60/5 742
Донецкая область - 73/793
Житомирская область - 11/977
Закарпатская область - 14/1 707
Запорожская область - 92/916
Ивано-Франковская область - 12/1 186
Киевская область - 79/3 949
Кировоградская область - 5/749
Луганская область - 24/1 607
Львовская область - 59/3 267
Николаевская область - 65/1 030
Одесская область - 27/1 398
Полтавская область - 59/969
Ровенская область - 55/1 176
Сумская область - 18/1 099
Тернопольская область - 14/1 160
Харьковская область - 66/2 018
Херсонская область - 15/690
Хмельницкая область - 33/1 362
Черкасская область - 40/2 185
Черновицкая область - 23/327
Черниговская область - 8/616.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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