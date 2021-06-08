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В Украину доставили ещё 117 тысяч доз вакцины Pfizer

08.06.2021 17:00
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В Украину доставили ещё 117 тысяч доз вакцины Pfizer

В Украину доставили очередные 117 тысяч доз вакцин от коронавируса компании Pfizer в рамках механизма COVAX. Об этом сообщает пресс-служба ЮНИСЕФ во вторник, 8 июня.
Всего в течение этой и следующей недели в Украину доставят 473 850 доз этой вакцины.
Украина уже получила по механизму COVAX 590 850 доз вакцины Pfizer и 1 072 800 доз вакцины AstraZeneca.
С начала прививочной кампании в Украине вакцину получили 1 284 143 человека. При этом две дозы получили – 152 142. Всего проведено 1 436 285 прививки.



Теги: вакцина, Pfizer, ЮНИСЕФ, COVID-19
 
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