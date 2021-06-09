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Минздрав перевел все регионы Украины в "зеленую" зону карантина
09.06.2021 14:00
В Украине все области перешли в "зеленую" зону карантина. В этой зоне действуют самые слабые карантинные ограничения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Ограничения "зеленой" зоны предусматривают :
- масочный режим в общественных зданиях,
- проведение массовых мероприятия с участием больше одного человека на четыре квадратных метра или заполненностью на две трети мест,
- кинотеатры и учреждения культуры можна заполнять на две трети,
- перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест,
- кафе и рестораны могут работать круглосуточно.
Отметим, по процедуре в "зеленую" зону переводит Минздрав, но окончательное решение должна принять госкомиссия ТЭБ и ЧС. После ее решения все области официально станут "зелеными".
Теги: Минздрав, карантин, зона, COVID-19
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