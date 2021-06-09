Минздрав перевел все регионы Украины в "зеленую" зону карантина

09.06.2021 14:00

В Украине все области перешли в "зеленую" зону карантина. В этой зоне действуют самые слабые карантинные ограничения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Ограничения "зеленой" зоны предусматривают :

масочный режим в общественных зданиях,

проведение массовых мероприятия с участием больше одного человека на четыре квадратных метра или заполненностью на две трети мест,

кинотеатры и учреждения культуры можна заполнять на две трети,

перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест,

кафе и рестораны могут работать круглосуточно.

Отметим, по процедуре в "зеленую" зону переводит Минздрав, но окончательное решение должна принять госкомиссия ТЭБ и ЧС. После ее решения все области официально станут "зелеными".