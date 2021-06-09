На сайте Helsi.me появилась возможность записи на массовую вакцинацию от COVID-19

09.06.2021 17:00

Медицинский портал для пациентов Helsi.me запустил предварительную запись на массовую вакцинацию от COVID-19 в Киеве в Международный выставочный центр. Об этом сообщается на Facebook-странице HELSI для пациентов.

Теперь все киевляне могут записаться на прививку в удобное время и не тратить время на очереди.

Для того, чтобы записаться на вакцинацию, требуется:

-перейти по ссылке https://bit.ly/2TPgtga на сайт Сервиса Helsi.me;

-выбрать удобный день и время и отправить заявку;

-получить смс с подтверждением деталей записи. Его нужно будет показать при входе в МВЦ вместе с паспортом и предварительно зарегистрированной заявкой на прививку в приложении "Дія". Потом приехать в назначенный день и время в МВЦ для вакцинации.

"Все данные о вакцинации и международное свидетельство о вакцинации будут доступны в бесплатном приложении Helsi. Кстати, напоминание о необходимости введения второй дозы также поступит в приложения Helsi", - говорится в сообщении.

Предварительная запись на массовую вакцинацию пока доступна только в Киеве.