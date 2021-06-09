Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Херсонской области началась COVID-вакцинация жителей Крыма

09.06.2021 08:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Херсонской области началась COVID-вакцинация жителей Крыма

Первые двое жителей аннексированного Крыма получили прививки от коронавируса в Геническе Херсонской области. Об этом во вторник, 8 июня, сообщила пресс-служба облгосадминистрации.
Отмечается, что Министерство здравоохранения открыло запись для жителей полуострова на вакцинацию через приложение Дія.
На территории региона заработали шесть пунктов иммунизации населения от COVID-19:

  • КНП Херсонская городская клиническая больница им. А.С. Лучанского;
  • КНП Херсонская городская клиническая больница им. А.и О. Тропиных, поликлиника № 1;
  • КНП Херсонская городская клиническая больница им. Е.Е. Карабелеша, поликлиника №1;
  • Амбулатория общей практики - семейной медицины в г. Геническ, проспект Мира, 130;
  • Амбулатория общей практики - семейной медицины, село Чонгар, ул, Шевченко, 68 А;
  • Амбулатория общей практики - семейной медицины, пгт Каланчак, переулок Заречный, 14.

В ОГА напоминают, что для получения прививки, которая делается бесплатно, с собой необходимо иметь паспорт, а также индивидуальный идентификационный код.
Для инъекций используют препарат китайской компании Sinovac Biotech - CoronaVac.



Теги: Крым, вакцинация, Херсонская область, COVID-19, житель
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх