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МВД: иммунизация «Спутником V» не дает права на въезд в Украину

10.06.2021 13:00
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МВД: иммунизация «Спутником V» не дает права на въезд в Украину

В МВД Украины сообщили, что документы о вакцинации "Спутником V" не дают иностранцам права на въезд в Украину. Такое решение объяснили тем, что российская вакцина отсутствует в перечене разрешенных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, предает пресс-центр МВД.
В настоящее время к такому перечню принадлежат следующие вакцины:

  • BNT162b2 / COMIRNATY Tozinameran (INN) производства Pfizer / BioNTech (зарегистрировано в Украине под названием КОМИРНАТИ)
  • AZD1222 производства AstraZeneca / Oxford (зарегистрировано в Украине под названием АстраЗенека)
  • Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) производства Serum Institute of India Oxford (зарегистрировано в Украине под названием КОВИШЕЛД)
  • Ad26.COV2.S производства Janssen;
  • mRNA-1273 производства Moderna;
  • SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (lnCoV) производства Sinopharm / BIBP;
  • SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated производства Sinovac (зарегистрировано в Украине под названием КОРОНАВАК).


Теги: Россия, вакцина, граница, иностранец, COVID-19
 
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