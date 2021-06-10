МВД: иммунизация «Спутником V» не дает права на въезд в Украину

10.06.2021 13:00

В МВД Украины сообщили, что документы о вакцинации "Спутником V" не дают иностранцам права на въезд в Украину. Такое решение объяснили тем, что российская вакцина отсутствует в перечене разрешенных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, предает пресс-центр МВД.

В настоящее время к такому перечню принадлежат следующие вакцины: