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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 июня
В Украине за сутки подтвердили 1785 новых случаев COVID-19 - всего в стране уже зафиксировано 2219824 случаев болезни. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 10 июня.
Накануне выздоровели 6513 человек (всего - 2115197), а скончались 97 украинцев (всего - 51507). В больницы попал 741 человек.
Больше всего случаев подтвердили в Киеве (216), а также в Харьковской (128), Львовской (128) Днепропетровской (119) и Киевской (102) областях.
Статистика заболеваемости по регионам:
Киев - 216 случаев;
Винницкая область - 54 случая;
Волынская область - 63 случая;
Днепропетровская область - 119 случаев;
Донецкая область - 63 случая;
Житомирская область - 68 случаев;
Закарпатская область - 26 случаев;
Запорожская область - 33 случая;
Ивано-Франковская область - 44 случая;
Киевская область - 102 случая;
Кировоградская область - 17 случаев;
Луганская область - 27 случаев;
Львовская область - 128 случаев;
Николаевская область - 53 случая;
Одесская область - 63 случая;
Полтавская область - 75 случаев;
Ровенская область - 88 случаев;
Сумская область - 63 случая;
Тернопольская область - 42 случая;
Харьковская область - 128 случаев;
Херсонская область - 67 случаев;
Хмельницкая область - 59 случаев;
Черкасская область - 70 случаев;
Черновицкая область - 27 случаев;
Черниговская область - 90 случаев.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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