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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 июня
В Украине за день подтвердили 1603 новых случая коронавируса - всего в стране их уже 2221427. Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 11 июня.
За сутки выздоровели от COVID-19 5 583 человека (всего - 2120780), а скончались 70 украинцев (всего - 51577).
Всего в Украине от коронавируса сделали уже 1395310 вакцинаций, накануне первую дозу получили 30744 человек, а завершили курс иммунизации еще 23585 украинцев.
Количество случаев / прививок по регионам:
Киев - 217/7 328
Винницкая область - 35/708
Волынская область - 52/295
Днепропетровская область - 121/933
Донецкая область - 83/871
Житомирская область - 27/1 039
Закарпатская область - 27/668
Запорожская область - 97/803
Ивано-Франковская область - 18/694
Киевская область - 105/4 793
Кировоградская область - 11/742
Луганская область - 20/555
Львовская область - 113/1 895
Николаевская область - 56/1 311
Одесская область - 73/1 260
Полтавская область - 57/878
Ровенская область - 92/388
Сумская область - 57/716
Тернопольская область - 31/264
Харьковская область - 69/2 064
Херсонская область - 42/414
Хмельницкая область - 41/676
Черкасская область - 60/183
Черновицкая область - 31/648
Черниговская область - 68/618.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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