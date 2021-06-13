Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 июня

13.06.2021 11:00

В Украине за минувшие сутки зафиксированы 857 новых случев заболевания коронавирусом COVID-19, что на треть меньше вчерашнего показателя. Снижение происходит третий день подряд, сообщает Минздрав утром в воскресенье, 13 июня.

"Среди забоелвших – 37 детей и 17 медработников. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 684 человека; летальных случаев – 33; выздоровели – 1 652 человека", – говорится в сообщении.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (114), Днепропетровской (101), Киевской (70), Харьковской (52) и Львовской (47) областях.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 223 558 человек, выздоровели 2 127 337 человек, скончались 51 679 человек.

Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Киев - 114

Винницкая область - 17

Волынская область - 14

Днепропетровская область - 101

Донецкая область - 19

Житомирская область - 34

Закарпатская область - 3

Запорожская область - 47

Ивано-Франковская область - 12

Киевская область - 70

Кировоградская область - 13

Луганская область - 11

Львовская область - 47

Николаевская область - 44

Одесская область - 34

Полтавская область - 19

Ровенская область - 29

Сумская область - 31

Тернопольская область - 17

Харьковская область - 52

Херсонская область - 32

Хмельницкая область - 32

Черкасская область - 19

Черновицкая область - 21

Черниговская область - 25.