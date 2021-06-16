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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 июня

16.06.2021 11:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 июня

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 1 045 новых COVID-случаев. Среди них - 46 детей и 23 медработника. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За прошедшие 24 часа коронавирус забрал жизни 78 украинцев. С начала пандемии от вируса скончались 51 847 человек.
Также за минувшие сутки госпитализировано 699 человек; недуг преодолели 4 802 человека.
За сутки протестировано методом ПЦР – 28 321 человек, методом ИФА – 9 718 человек,  экспресс-тестами – 20 814 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (256), Киевской (75), Харьковской (64), Днепропетровской (55) и Херсонской (53) областях.
За все время пандемии в Украине заболело 2 226 037 человек; с болезнью справились 2 140 978 человек; проведено ПЦР-тестов – 10 576 820.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев - 256 случаев;
Винницкая область - 18 случаев;
Волынская область - 28 случаев;
Днепропетровская область - 55 случаев;
Донецкая область - 47 случаев;
Житомирская область - 12 случаев;
Закарпатская область - 22 случая;
Запорожская область - 52 случая;
Ивано-Франковская область - 10 случаев;
Киевская область - 75 случаев;
Кировоградская область - 13 случаев;
Луганская область - 23 случая;
Львовская область - 14 случая;
Николаевская область - 46 случаев;
Одесская область - 36 случаев;
Полтавская область - 32 случая;
Ровенская область - 27 случаев;
Сумская область - 31 случай;
Тернопольская область - 6 случаев;
Харьковская область - 64 случая;
Херсонская область -53 случаи;
Хмельницкая область - 50 случаев;
Черкасская область - 42 случая;
Черновицкая область - 22 случая;
Черниговская область - 11 случаев.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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