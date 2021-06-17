Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 июня

17.06.2021 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 июня

В Украине за минувшие сутки выявили 1188 случаев заражения коронавирусом, что немного больше, чем днем ранее, скончалось 55 человек. Об этом в четверг, 17 июня, сообщает пресс-служба Минздрава Украины.
Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано - 601 человека;
  • летальных исходов - 55;
  • выздоровели - 4682 человека;
  • протестировано: методом ПЦР - 27 036 человек, методом ИФА - 10 538 человек, экспресс-тестами - 17 722 человека.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2 227 225 человек;
  • выздоровели - 2 145 660 человек;
  • летальных исходов - 51 902;
  • проведено ПЦР-тестов - 10 603 856.

Среди заболевших за минувшие сутки - 62 ребенка и 6 медработников.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев - 251 случай;
Винницкая область - 43 случая;
Волынская область - 36 случаев;
Днепропетровская область - 78 случаев;
Донецкая область - 51 случай;
Житомирская область - 35 случаев;
Закарпатская область - 26 случаев;
Запорожская область - 58 случаев;
Ивано-Франковская область - 14 случаев;
Киевская область - 60 случаев;
Кировоградская область - 12 случаев;
Луганская область - 21 случай;
Львовская область - 45 случаев;
Николаевская область - 43 случая;
Одесская область - 21 случай;
Полтавская область - 54 случая;
Ровенская область - 23 случая;
Сумская область - 46 случаев;
Тернопольская область - 13 случаев;
Харьковская область - 96 случаев;
Херсонская область - 37 случаев;
Хмельницкая область - 42 случая;
Черкасская область - 41 случай;
Черновицкая область - 23 случая;
Черниговская область - 19 случаев.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх