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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 июня

18.06.2021 12:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 июня

За минувшие сутки в Украине выявили 967 новых случаев заражения коронавирусом, что меньше, чем днем ранее. Госпитализировано за сутки 585 человек. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщает Минздрав Украины.
"За сутки 17 июня 2021 года в Украине зафиксировано 967 новых случаев заболевания COVID-19", - сообщили в Минздраве.
Также за минувшие сутки:
госпитализировано - 585 человек;
летальных исходов - 50;
выздоровели - 2312 человек;
протестировано: методом ПЦР - 25 888 человек, методом ИФА - 9342 лица, экспресс-тестами - 15 969 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболело - 2 228 192 лица;
выздоровели - 2 147 972 лица;
летальных исходов - 51 952;
проведено ПЦР-тестов - 10 629 744.
Среди заболевших за минувшие сутки - 32 ребенка и 6 медработников.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев - 207 случаев;
Винницкая область - 7 случаев;
Волынская область - 16 случаев;
Днепропетровская область - 50 случаев;
Донецкая область - 61 случай;
Житомирская область - 27 случаев;
Закарпатская область - 9 случаев;
Запорожская область - 43 случая;
Ивано-Франковская область - 6 случаев;
Киевская область - 54 случая;
Кировоградская область - 10 случаев;
Луганская область - 14 случаев;
Львовская область - 38 случаев;
Николаевская область - 38 случаев;
Одесская область - 42 случая;
Полтавская область - 30 случаев;
Ровенская область - 41 случай;
Сумская область - 38 случаев;
Тернопольская область - 14 случаев;
Харьковская область - 68 случаев;
Херсонская область - 23 случая;
Хмельницкая область - 35 случаев;
Черкасская область - 46 случаев;
Черновицкая область - 28 случаев;
Черниговская область - 22 случая.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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