Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 июня

18.06.2021 12:00

За минувшие сутки в Украине выявили 967 новых случаев заражения коронавирусом, что меньше, чем днем ранее. Госпитализировано за сутки 585 человек. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщает Минздрав Украины.

"За сутки 17 июня 2021 года в Украине зафиксировано 967 новых случаев заболевания COVID-19", - сообщили в Минздраве.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано - 585 человек;

летальных исходов - 50;

выздоровели - 2312 человек;

протестировано: методом ПЦР - 25 888 человек, методом ИФА - 9342 лица, экспресс-тестами - 15 969 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 228 192 лица;

выздоровели - 2 147 972 лица;

летальных исходов - 51 952;

проведено ПЦР-тестов - 10 629 744.

Среди заболевших за минувшие сутки - 32 ребенка и 6 медработников.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 207 случаев;

Винницкая область - 7 случаев;

Волынская область - 16 случаев;

Днепропетровская область - 50 случаев;

Донецкая область - 61 случай;

Житомирская область - 27 случаев;

Закарпатская область - 9 случаев;

Запорожская область - 43 случая;

Ивано-Франковская область - 6 случаев;

Киевская область - 54 случая;

Кировоградская область - 10 случаев;

Луганская область - 14 случаев;

Львовская область - 38 случаев;

Николаевская область - 38 случаев;

Одесская область - 42 случая;

Полтавская область - 30 случаев;

Ровенская область - 41 случай;

Сумская область - 38 случаев;

Тернопольская область - 14 случаев;

Харьковская область - 68 случаев;

Херсонская область - 23 случая;

Хмельницкая область - 35 случаев;

Черкасская область - 46 случаев;

Черновицкая область - 28 случаев;

Черниговская область - 22 случая.