Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 июня

20.06.2021 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 июня

В Украине за последние 24 часа зафиксировали 479 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, что существенно меньше вчерашнего показателя. Прирост падает третий день подряд, сообщает Минздрав утром в воскресенье, 20 июня.
"Среди заболевших – 15 детей и 6 медработников. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 544 человека; летальных случаев – 24; выздоровели – 755 человек", – говорится в сообщении.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (91), Херсонской (39), Харьковской (32), Николаевской (32) и Киевской (32) областях.
Всего за период пандемии в Украине заболели 2 229 523 человек, выздоровели 2 151 463, скончались 52 016 пациентов с коронавирусом.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Киев - 91
Винницкая область - 8
Волынская область - 10
Днепропетровская область - 28
Донецкая область - 17
Житомирская область - 13
Закарпатская область - 7
Запорожская область - 17
Ивано-Франковская область - 4
Киевская область - 32
Кировоградская область - 9
Луганская область - 5
Львовская область - 17
Николаевская область - 32
Одесская область - 19
Полтавская область - 9
Ровенская область - 11
Сумская область - 20
Тернопольская область - 11
Харьковская область - 32
Херсонская область - 39
Хмельницкая область - 9
Черкасская область - 13
Черновицкая область - 17
Черниговская область - 9.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх