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В ООН назвали количество переселенцев и беженцев в Украине

21.06.2021 10:00
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В ООН назвали количество переселенцев и беженцев в Украине

По данным Управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, в Украине насчитывается 700 тысяч внутренне перемещенных лиц и около 5 тысяч беженцев и искателей убежища. Об этом сообщает пресс-служба Агентства ООН по делам беженцев в Украине (UNHCR Ukraine) по случаю Всемирного дня беженцев.
В целом в 2020 году количество людей, перемещенных из-за конфликтов, преследований и нарушений прав человека возросло до 82,4 млн. Это на 4% больше, чем рекордные 79,5 млн перемещенных лиц по состоянию на конец 2019 года. Лица в возрасте до 18 лет составляют 42% всех вынужденно перемещенных лиц.
Также возросло количество ВПЛ. В 2020 году 48 млн человек были ВПЛ в своих странах (45,7 млн - в 2019 году). Еще 4,1 млн искали убежище.



Теги: ООН, беженцы, переселенцы
 
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