В Одессе "традиционно" позеленело Черное море

22.06.2021 13:00

Уже несколько дней Черное море у побережья Одессы "цветет". Морская вода приобрела неестественный для нее оливково-зеленый оттенок. Особенно хорошо это видно непосредственно у берега, в первую очередь - в полузакрытых акваториях пляжей, отделенных от открытого моря волнорезами. В некоторых случаях полосы оливково-зеленой воды заметны и вдали от берега, сообщает Одесский Курьер.

Это явление вызвано цветением цианобактерии Aphanizomenon flos-aquae. Сейчас для нее наиболее благоприятные условия - теплая морская вода (с температурой более 19-20 градусов) в сочетании с низкой соленостью и наличием большого количества различных органических веществ в воде. Дело в том, что сильные дожди последних нескольких дней привели к массовому попаданию в море различного мусора, отходов и просто грязи из города - за счет поверхностного стока дождевой воды и за счет стока воды через дренаж.