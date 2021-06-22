В Украине началась вакцинация трудовых коллективов

22.06.2021 15:00

В Украине со вторника, 22 июня, стартовала вакцинация против коронавируса организованных коллективов, сообщает пресс-служба Минздрава.

На данный момент зарегистрировано 1447 заявок на вакцинацию коллективов на 216 893 человек.

Коллективы будут вакцинировать в той последовательности, в которой они записывались. Процесс будет зависеть от количества мобильных бригад.

Также в Минздраве напомнили компаниям необходимые условия для проведения вакцинации: