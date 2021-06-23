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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 июня
В Украине за минувшие сутки подтвердили 835 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это более чем в два раза превышает вчерашний показатель, сообщает Минздрав утром в среду, 23 июня.
"Среди заболевших: детей – 33, медработников – 25. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 419 человек; летальных случаев – 70; выздоровели – 2 292 человек", – говорится в сообщении.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (241), Львовской (52), Донецкой (51), Черкасской (41) и Ровенской (38) областях.
Всего за период пандемии в Украине заболели 2 230 977 человек, выздоровели 2 155 261, скончались 52 123 человека.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Киев - 241
Винницкая область - 20
Волынская область - 13
Днепропетровская область - 36
Донецкая область - 51
Житомирская область - 17
Закарпатская область - 21
Запорожская область - 15
Ивано-Франковская область - 7
Киевская область - 38
Кировоградская область - 9
Луганская область - 23
Львовская область - 52
Николаевская область - 23
Одесская область - 30
Полтавская область - 35
Ровенская область - 38
Сумская область - 26
Тернопольская область - 4
Харьковская область - 26
Херсонская область - 9
Хмельницкая область - 26
Черкасская область - 41
Черновицкая область - 19
Черниговская область - 15.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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