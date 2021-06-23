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В Минздраве заявили об избытке COVID-вакцин в Украине

23.06.2021 14:00
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В Минздраве заявили об избытке COVID-вакцин в Украине

В течение июля в Украину доставят 7,7 млн доз вакцин от коронавируса, сообщил в среду, 23 июня, главный санитарный врач Игорь Кузин, передает Корреспондент.net.
При этом он отметил, что из-за значительного объема законтрактованных поставок изучается вопрос отсрочки поставок некоторых вакцин, в частности китайской Coronavac, которая закупается по новому контракту британским закупочным агентством Crown Agents.
"Учитывая, что на июль у нас достаточно большое количество вакцины, то мы сейчас обсуждаем вопрос отсрочки, так как у этой вакцины (Coronavac) хороший срок годности", - сказал он.



Теги: вакцина, контракт, поставки, COVID-19
 
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