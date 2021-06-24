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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 июня

24.06.2021 11:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 июня

В Украине за минувшие сутки выявили 937 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это на сотню больше вчерашнего показателя. Заболеваемость растет второй день подряд, сообщает Минздрав утром в четверг, 24 июня.
"Среди заболевших: детей – 33, медработников – 22. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 559 человек; летальных случаев – 58; выздоровели – 2 471 человек", – говорится в сообщении.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (223), Днепропетровской (59), Харьковской (57), Донецкой (51) и Киевской (51) областях.
Всего за период пандемии в Украине заболели 2 231 914 человек, выздоровело 2 157 732 инфицированных, скончались 52 181 человек.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Киев - 223
Винницкая область - 16
Волынская область - 24
Днепропетровская область - 59
Донецкая область - 51
Житомирская область - 17
Закарпатская область - 8
Запорожская область - 42
Ивано-Франковская область - 14
Киевская область - 51
Кировоградская область - 15
Луганская область - 18
Львовская область - 48
Николаевская область - 35
Одесская область - 30
Полтавская область - 18
Ровенская область - 26
Сумская область - 24
Тернопольская область - 6
Харьковская область - 57
Херсонская область - 30
Хмельницкая область - 49
Черкасская область - 33
Черновицкая область - 11
Черниговская область - 32.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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