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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 июня

26.06.2021 13:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 июня

В Украине выявили 756 случаев коронавируса за сутки. За это время скончались 35 пациентов, выздоровели 1835 инфицированных, сообщает министерство здравоохранения 26 июня.
Среди новых больных 29 детей и 12 медицинских работников. 25 июня в больницы попали 526 человек из коронавирусом.
Больше всего инфицированных обнаружили в Киеве - 205 человек. В Киевской области зарегистрировали 54 случая, в Харьковской - 44, в Сумской - 40 и 33 случая во Львовской.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 2 233 546 человек. Из них уже выписаны 2 161 972 больных, умерли 52 269 пациентов.
Распространение коронавируса в областях (статистика за сутки):
Киев – 205 случаев;
Винницкая область – 15 случаев;
Волынская область – 17 случаев;
Днепропетровская область – 24 случая;
Донецкая область – 23 случая;
Житомирская область – 19 случаев;
Закарпатская область – 2 случая;
Запорожская область – 32 случая;
Ивано-Франковская область – 8 случаев;
Киевская область – 54 случая;
Кировоградская область – 7 случаев;
Луганская область – 6 случаев;
Львовская область – 33 случая;
Николаевская область – 26 случаев;
Одесская область – 32 случая;
Полтавская область – 31 случай;
Ровненская область – 26 случаев;
Сумская область – 40 случаев;
Тернопольская область – 12 случаев;
Харьковская область – 44 случая;
Херсонская область – 25 случаев;
Хмельницкая область – 22 случая;
Черкасская область – 29 случаев;
Черновицкая область – 16 случаев;
Черниговская область – 8 случаев.
В то же время, за минувшие сутки от коронавируса сделали рекордные 97 130 прививок, из которых вторую дозу получили - 60 590 украинцев. Первую дозу прививки получили 36 540 человек.
За прошедшие сутки работали 1229 пунктов и 20 центров вакцинации. Прививки делали 623 мобильные бригады.
По последним данным, в лист ожидания вакцинации от коронавируса записались 742 181 человек.
С 24 февраля привито 1 871 511 человек, из них получили 1 дозу - 1 871 509 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 550 966 человек. В общем уже проведено 2 422 475 прививок.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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