Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 июня

26.06.2021 13:00

В Украине выявили 756 случаев коронавируса за сутки. За это время скончались 35 пациентов, выздоровели 1835 инфицированных, сообщает министерство здравоохранения 26 июня.

Среди новых больных 29 детей и 12 медицинских работников. 25 июня в больницы попали 526 человек из коронавирусом.

Больше всего инфицированных обнаружили в Киеве - 205 человек. В Киевской области зарегистрировали 54 случая, в Харьковской - 44, в Сумской - 40 и 33 случая во Львовской.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 2 233 546 человек. Из них уже выписаны 2 161 972 больных, умерли 52 269 пациентов.

Распространение коронавируса в областях (статистика за сутки):

Киев – 205 случаев;

Винницкая область – 15 случаев;

Волынская область – 17 случаев;

Днепропетровская область – 24 случая;

Донецкая область – 23 случая;

Житомирская область – 19 случаев;

Закарпатская область – 2 случая;

Запорожская область – 32 случая;

Ивано-Франковская область – 8 случаев;

Киевская область – 54 случая;

Кировоградская область – 7 случаев;

Луганская область – 6 случаев;

Львовская область – 33 случая;

Николаевская область – 26 случаев;

Одесская область – 32 случая;

Полтавская область – 31 случай;

Ровненская область – 26 случаев;

Сумская область – 40 случаев;

Тернопольская область – 12 случаев;

Харьковская область – 44 случая;

Херсонская область – 25 случаев;

Хмельницкая область – 22 случая;

Черкасская область – 29 случаев;

Черновицкая область – 16 случаев;

Черниговская область – 8 случаев.

В то же время, за минувшие сутки от коронавируса сделали рекордные 97 130 прививок, из которых вторую дозу получили - 60 590 украинцев. Первую дозу прививки получили 36 540 человек.

За прошедшие сутки работали 1229 пунктов и 20 центров вакцинации. Прививки делали 623 мобильные бригады.

По последним данным, в лист ожидания вакцинации от коронавируса записались 742 181 человек.

С 24 февраля привито 1 871 511 человек, из них получили 1 дозу - 1 871 509 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 550 966 человек. В общем уже проведено 2 422 475 прививок.