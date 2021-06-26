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"Укрзализныця" объявила о задержке ряда поездов из-за непогоды

26.06.2021 17:00
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"Укрзализныця" объявила о задержке ряда поездов из-за непогоды

По состоянию на утро 26 июня из-за влияния погодных условий задерживаются ряд поездов. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
В частности, задерживаются следующие поезда:
№ 4 Ужгород - Запорожье (задержка составила 4:00 13 минут);
№ 232 Ивано-Франковск - Геническ (задержка составила 3:00)
№ 58 Ковель - Одесса (задержка составила 3:00)
№ 8 Черновцы - Киев (задержка составила 2:00)
№ 16 Рахов - Харьков (задержка составила 1:00 33 минуты)
№ 141 Бахмут - Львов (задержка составила 1:00 30 минут);
№ 98 Ковель - Киев (задержка составила 1:00 24 минуты)
№ 243 Киев - Рахов (задержка составила 1:00 16 минут);
№ 146 Ужгород - Львов (задержка составила 50 минут);
№ 215 Черкассы - Ужгород (задержка составила 1:00)
№ 13 Киев - Солотвино (задержка составила 1:00)
№ 70 Львов - Мариуполь (задержка составила 38 минут);
№ 29 Киев - Ужгород (задержка составила 1:00)
№ 49 Киев - Трускавец (задержка составила 1:00)
№ 82 Киев - Ужгород (задержка составила 54 минуты).



Теги: Укрзализниця, непогода, задержка, поезда
 
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