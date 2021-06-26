"Укрзализныця" объявила о задержке ряда поездов из-за непогоды

26.06.2021 17:00

По состоянию на утро 26 июня из-за влияния погодных условий задерживаются ряд поездов. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

В частности, задерживаются следующие поезда:

№ 4 Ужгород - Запорожье (задержка составила 4:00 13 минут);

№ 232 Ивано-Франковск - Геническ (задержка составила 3:00)

№ 58 Ковель - Одесса (задержка составила 3:00)

№ 8 Черновцы - Киев (задержка составила 2:00)

№ 16 Рахов - Харьков (задержка составила 1:00 33 минуты)

№ 141 Бахмут - Львов (задержка составила 1:00 30 минут);

№ 98 Ковель - Киев (задержка составила 1:00 24 минуты)

№ 243 Киев - Рахов (задержка составила 1:00 16 минут);

№ 146 Ужгород - Львов (задержка составила 50 минут);

№ 215 Черкассы - Ужгород (задержка составила 1:00)

№ 13 Киев - Солотвино (задержка составила 1:00)

№ 70 Львов - Мариуполь (задержка составила 38 минут);

№ 29 Киев - Ужгород (задержка составила 1:00)

№ 49 Киев - Трускавец (задержка составила 1:00)

№ 82 Киев - Ужгород (задержка составила 54 минуты).