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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 июня

28.06.2021 10:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 июня

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 285 новых случаев COVID-19, свидетельствуют данные Минздрава в понедельник, 28 июня.
Так, за минувшие сутки:
госпитализированы - 384 человек;
летальных случаев - 9;
выздоровели - 723 человек;
За сутки протестировано:
методом ПЦР - 12098 человек,
методом ИФА - 2442 лица,
экспресс-тестами - 4937 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболело - 2234281 человек;
выздоровели - 2163792 лица;
летальных случаев - 52 295;
проведения ПЦР-тестов - 10806892.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 116 случаев;
Винницкая область - 10 случаев;
Волынская область - 7 случаев;
Днепропетровская область - 24 случая;
Житомирская область - 10 случаев;
Закарпатская область - 1 случай;
Запорожская область - 9 случаев;
Ивано-Франковская область - 2 случая;
Киевская область - 22 случая;
Кировоградская область - 3 случая;
Луганская область - 3 случая;
Львовская область - 2 случая;
Николаевская область - 20 случаев;
Одесская область - 11 случаев;
Полтавская область - 10 случаев;
Ровенская область - 8 случаев;
Сумская область - 4 случая;
Тернопольская область - 2 случая;
Харьковская область - 1 случай;
Херсонская область - 2 случая;
Хмельницкая область - 3 случая;
Черкасская область - 8 случаев;
Черновицкая область - 3 случая;
Черниговская область - 4 случая.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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