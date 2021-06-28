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В Черном море начались международные учения Sea Breeze 2021
В Одессе состоялось торжественное открытие международных учений Sea Breeze 2021, сообщает информационное агентство Министерства обороны АрмияInform.
В мероприятии приняли участие представители около 30 стран-партнеров, привлеченных к учениям.
Главная идея учений – повышение уровня совместимости подразделений ВМС Украины, США и государств-партнеров НАТО во время выполнения общих заданий по поддержанию морской региональной безопасности и обеспечения мира и стабильности в Черноморском регионе.
Учениях, которые пройдут с 28 июня по 10 июля, будут самыми масштабными за более чем 20 лет. С украинской стороны в них примут участие 24 корабля и катера, 17 самолетов, десятки единиц военной техники и 3000 военнослужащих.
В учениях будут четыре фазы: прибытие сил и разворачивание пунктов управления, слаживание сил, активная фаза и подведение итогов и сворачивание сил.
Советниками и наблюдателями на учениях будут около 50 военных из 17 стран мира.
Теги: Одесса, Черное море, учения, открытие
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