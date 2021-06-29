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В аннексированном Крыму из-за наводнений закрыты 83 пляжа
29.06.2021 09:00
В Крыму 83 пляжа закрыты для купания из-за ухудшения качества морской воды на пострадавших от подтопления территориях. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора, передает Корреспондент.net.
"В Республике Крым на территориях, пострадавших от подтопления, в связи с ухудшением качества морской воды приостановлена эксплуатация 83 пляжей", - говорится в сообщении.
Накануне специалисты начали брать пробы воды для анализов.
"Запрет на купание остается в действии. Мы начали отбор проб от Фороса и до Алупки, это те пляжи, по которым может быть принято решение о возобновлении купания. Пробы будут отбираться в течение 3 дней", - рассказала "руководитель" Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.
Теги: Крым, закрытие, наводнение, пляж
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