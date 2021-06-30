Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Леониду Кравчуку сделали операцию на сердце

30.06.2021 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Леониду Кравчуку сделали операцию на сердце

Первый президент Украины, а также представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук перенес операцию на сердце. Об этом LIGA.net заявил спикер переговорной группы Алексей Арестович.
"Да. Он просил не комментировать, ничего, кроме самого факта", – сказал Арестович.
Пока о состоянии Кравчука ничего неизвестно. В его окружении не комментируют, как он себя чувствует и сможет ли он продолжить работу в ТКГ.



Теги: сердце, операция, Леонид Кравчук
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх