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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 июля

01.07.2021 10:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 июля

В Украине за сутки зафиксировано 705 новых случаев заболевания коронавирусом. В частности, инфицировались 28 детей и 18 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки  госпитализировано 464 человека. С болезнью справились 1 719 человек.
За последние 24 часа вирус унес жизни 51 украинца. С начала пандемии летальных случаев - 52 391.
Также за сутки протестировано методом ПЦР – 20 913 человек,  методом ИФА – 9 743 человека, экспресс-тестами – 18 382 человека.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в столице страны (231), Киевской (56), Харьковской (41), Одесской (41) и Днепропетровской (31) областях.
За все время пандемии в Украине  заболело 2 235 801 человек. Проведено ПЦР-тестов 10 861 246.
Суточный прирост инфицированных в областях:
г. Киев – 231 случай;
Винницкая область – 17 случаев;
Волынская область – 10 случаев;
Днепропетровская область – 31 случай;
Донецкая область – 28 случаев;
Житомирская область – 17 случаев;
Закарпатская область – 3 случая;
Запорожская область – 24 случая;
Ивано – Франковская область – 7 случаев;
Киевская область – 56 случаев;
Кировоградская область – 4 случая;
Луганская область – 28 случаев;
Львовская область – 29 случаев;
Николаевская область – 16 случаев;
Одесская область – 41 случай;
Полтавская область – 11 случаев;
Ровненская область – 11 случаев;
Сумская область – 21 случай;
Тернопольская область – 3 случая;
Харьковская область – 41 случай;
Херсонская область – 26 случаев;
Хмельницкая область – 12 случаев;
Черкасская область – 25 случаев;
Черновицкая область – 5 случаев;
Черниговская область – 8 случаев.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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