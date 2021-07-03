Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 июля

03.07.2021 13:00

В Украине за минувшие сутки выявили 705 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это немного больше вчерашнего показателя, сообщает Минздрав утром в субботу, 3 июля.

"Среди заболевших: детей – 27, медработников – 22. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 420 человек; летальных случаев – 36; выздоровели – 1 072 человек", – говорится в сообщении.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (185), Киевской (48), Донецкой (43), Днепропетровской (40) и Полтавской (39) областях.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 237 202 человек, выздоровели 2 170 656 человек, летальных случаев – 52 460.

Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Киев - 185

Винницкая область - 11

Волынская область - 6

Днепропетровская область - 49

Донецкая область - 43

Житомирская область - 23

Закарпатская область - 11

Запорожская область - 37

Ивано-Франковская область - 4

Киевская область - 48

Кировоградская область - 6

Луганская область - 10

Львовская область - 29

Николаевская область - 22

Одесская область - 38

Полтавская область - 39

Ровенская область - 11

Сумская область - 21

Тернопольская область - 5

Харьковская область - 31

Херсонская область - 23

Хмельницкая область - 16

Черкасская область - 26

Черновицкая область - 6

Черниговская область - 14.