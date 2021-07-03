В Украине мужчина умер после прививки вакциной Pfizer

03.07.2021 11:00

После вакцинации от коронавируса препаратом компании Pfizer скончался 47-летний житель Винницкой области. Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 2 июля.

Прививку мужчина получил в 13:45. В течение следующего часа жалоб на самочувствие у него не было. Однако уже в 17:00 у пациента появилась тошнота и потеря сознания.

Медики, прибывшие на вызов, провели реанимационные мероприятия, но спасти мужчину не удалось. В 18:02 врачи констатировали смерть.

В министерстве подчеркивают, что никакой связи между вакцинацией и смертью мужчины официально не установлено.

В департаменте здравоохранения Винницкой области заявили, что остальные граждане, получившие прививки из этого же флакона, жалоб не имеют, их состояние удовлетворительное.

Теперь случай смерти зарегистрировали как неблагоприятное событие после иммунизации, так как смерть произошла в течение 30 дней после прививки. Инцидент рассматривает соответствующая группа в областном департаменте здравоохранения.