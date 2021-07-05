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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 июля
В Украине за сутки подтвердили 244 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 2237823. Об этом сообщает Минздрав в понедельник, 5 июля.
При этом выздоровели за сутки 419 украинцев (всего - 2171601), а скончались 14 человек (всего - 52484). За день госпитализировали 333 человека.
Количество случаев / прививок (1 доза) за сутки:
Киев - 101/2344
Винницкая область - 11/318
Волынская область - 2/35
Днепропетровская область - 7/451
Донецкая область - 3/93
Житомирская область - 17/707
Закарпатская область - 1/213
Запорожская область - 5/858
Ивано-Франковская область - 4/138
Киевская область - 15/340
Кировоградская область - 1/493
Луганская область - 2/42
Львовская область - 6/1461
Николаевская область - 10/140
Одесская область - 16/1324
Полтавская область - 7/521
Ровенская область - 2/185
Сумская область - 10/413
Тернопольская область - 5/535
Харьковская область - 7/3336
Херсонская область - 3/180
Хмельницкая область - 2/257
Черкасская область - 5/389
Черновицкая область - 2/78
Черниговская область - 0/409.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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