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В Украине разрешили использование вакцины Janssen
05.07.2021 15:00
Министерство здравоохранения зарегистрировало в Украине вакцину Janssen (Johnson & Johnson) от COVID-19 для экстренного медицинского применения. Об этом сообщает Минздрав Украины.
"Janssen - это векторная вакцина, она разработана фирмой Janssen, которой владеет компания Johnson & Johnson. Вакцина содержит обезвреженный аденовирус человека, в который вмонтирована ДНК, кодирующая шиповидный белок вируса SARS-CoV-2. Требует температуры хранения от +2 до +8 С. Для полной иммунизации достаточно одной дозы.
Вакцина разрешена к экстренному применению Всемирной организацией здравоохранения, также разрешение на ее использование дали США, Великобритания, Европейский Союз, Швейцария, Канада и многие другие страны", - говорится в сообщении.
Теги: вакцина, регистрация, Минздрав, Janssen
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