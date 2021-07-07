Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 июля

07.07.2021 11:00

В Украине за день подтвердили 610 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 2238974. Об этом сообщает Минздрав в среду, 7 июля.

Накануне выздоровели 1 666 человек (всего - 2174353), а скончались 33 украинца (всего - 52537).

Количество новых случаев / прививок (1 доза) за сутки по регионам:

Киев - 217/7740

Винницкая область - 16/989

Волынская область - 7/408

Днепропетровская область - 19/4149

Донецкая область - 27/1958

Житомирская область - 13/1821

Закарпатская область - 9/486

Запорожская область - 12/938

Ивано-Франковская область - 3/763

Киевская область - 49/2749

Кировоградская область - 10/596

Луганская область - 10/137

Львовская область - 32/1977

Николаевская область - 17/1404

Одесская область - 36/1475

Полтавская область - 22/1250

Ровенская область - 7/926

Сумская область - 11/1392

Тернопольская область - 5/746

Харьковская область - 20/794

Херсонская область - 25/864

Хмельницкая область - 10/617

Черкасская область - 21/909

Черновицкая область - 7/437

Черниговская область - 5/498.