В Госспецсвязи заявили о хакерской атаке на сайты госорганов Украины

07.07.2021 16:00

В Украине произошла масштабная атака на сайты органов государственной власти. Об этом сообщает Госспецсвязи в среду, 7 июля.

6 июля во второй половине дня произошел аварийный технический сбой в работе интернет-провайдеров, обеспечивающих поддержку интернет-представительств и сайтов президента Украины, Службы безопасности Украины и других органов государственной власти Украины, – говорится в сообщении.

Государственным центром киберзащиты Госспецсвязи определено, что причинами технического сбоя были:

атака типа DNS Amplification на серверы доменных имен, обеспечивающих доступность вебресурсов органов государственной власти;

сетевая атака, направленная на нарушение сервиса маршрутизации сетевого трафика, которая вызвала временную недоступность резервных маршрутов и соответствующих вебресурсов.

Средствами системы обнаружения уязвимостей и реагирования на киберинциденты и кибератаки зафиксировано аномальные события на оборудовании системы защищенного доступа государственных органов к сети интернет.

Отмечается, что уже по состоянию на 21:00 вторника совместными усилиями специалистов Госспецсвязи и сервис-провайдеров была организована работа через резервные физические каналы связи и в полной мере была обеспечена доступность государственных информационных ресурсов. По результатам атаки зарегистрирован соответствующий киберинцидент. Ведется расследование.