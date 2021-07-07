- В Минюсте пояснили механизм ареста банковских счетов должников10:00
- Банкам разрешили списывать деньги со счетов должников15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 июля10:00
- Пляжи Бердянска после сильного шторма засыпало медузами (ВИДЕО)16:00
- В Украине разрешили использование вакцины Janssen15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 июля10:00
- Зеленский принял участие в торжествах ко Дню ВМС на Одесчине (ВИДЕО)15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 июля11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 июля13:00
- В Украине мужчина умер после прививки вакциной Pfizer11:00
В Минюсте пояснили механизм ареста банковских счетов должников
Средства на счету должника могут быть заблокированы в автоматическом режиме, но списать их никто не сможет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.
"Задолжали за ЖКХ или не уплатили штраф за превышение скорости - средства на вашем банковском счете могут быть арестованы в автоматизированном режиме. Но при этом речь не идет об автоматическом списании средств", - объяснили в ведомстве.
Арестовать средства на счету исполнительная служба может только если суд подтвердит неуплату штрафа или задолженности по ЖКХ. Таким образом, деньги на счету останутся, но использовать их будет нельзя.
Все это возможно только в случае открытия исполнительного производства", - подчеркнули в Минюсте.
При этом украинцы могут использовать деньги на счетах, которые не арестованы.
В ведомстве указали, что наличие задолженности можно проверить на таких ресурсах:
- Единый реестр должников;
- портал Онлайн-дом юстиции;
- электронный сервис государственных услуг "Дія";
- Автоматизированная система исполнительного производства (АСИП).
Теги: банк, должник, арест, коммунальные услуги, счет
- В зоне ООС больше суток соблюдается режим тишины09:00
- В ОРДО возобновили 5 "международных" автобусных маршрутов14:00
- Свыше 500 человек проследовали через КПВВ «Еленовка» 5 июля13:00
- В "ЛДНР" захотели переговоров с США12:00
- Асеев заявил о блокировании Офисом генпрокурора дела о донецкой тюрьме "Изоляция"11:00
- Около 200 абитуриентов с ВОТ прибыли на подготовительные курсы в украинские вузы09:00
- Один украинский воин погиб, еще трое ранены в результате вражеского огня на Донбассе08:00
- Северодонецкая ВГА предлагает временное жилье для ВПЛ14:00
- Славянск и Краматорск отмечают годовщину освобождения от НВФ (ВИДЕО)13:00
- НВФ ОРДО заманивают на службу бесплатной вакцинацией от COVID12:00
- В Минюсте пояснили механизм ареста банковских счетов должников10:00
- В зоне ООС больше суток соблюдается режим тишины09:00
- ПАСЕ приняла украинскую резолюцию о Крыме и ОРДЛО08:00
- Коммуналка летом. Получится ли сэкономить?17:00
- Грузинский легионер "Шахтера" перешел в "Копенгаген"16:00
- Банкам разрешили списывать деньги со счетов должников15:00
- В ОРДО возобновили 5 "международных" автобусных маршрутов14:00
- Свыше 500 человек проследовали через КПВВ «Еленовка» 5 июля13:00
- В "ЛДНР" захотели переговоров с США12:00
- Асеев заявил о блокировании Офисом генпрокурора дела о донецкой тюрьме "Изоляция"11:00
- Коммуналка летом. Получится ли сэкономить?17:00
- Перерасчет пенсий. Что следует знать?17:00
- Что нужно знать о китайской вакцине CoronaVac?13:00
- На собственном примере. Истории о вакцинации от COVID-1917:00
- Как отдыхать безопасно во время пандемии COVID-19?16:00
- Флеш-игры и схемы игрового процесса13:00
- Гол Ярмоленко претендует на звание лучшего по итогам первого тура Евро13:30
- Сменить поставщика газа ради экономии. Как это сделать?12:00
- Как ставить на матчи Чемпионата Европы с выгодой?09:00
- Украина в шаге от электронной прописки. Что следует знать?17:00
- Муса Магомедов раскритиковал принятый Радой закон об отмене "пограничных" штрафов (ВИДЕО)
- Очевидцы рассказали о ценах на COVID-тестирование в КПВВ "Меловое"
- В ОРДО возобновили 5 "международных" автобусных маршрутов
- Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля
- Северодонецкая ВГА предлагает временное жилье для ВПЛ
- ПАСЕ приняла украинскую резолюцию о Крыме и ОРДЛО
- В "ЛДНР" захотели переговоров с США
- США могут войти в состав ТКГ
- Пляжи Бердянска после сильного шторма засыпало медузами (ВИДЕО)
- Турецкие ученые обнаружили необычный эффект третьей дозы вакцины Sinovac