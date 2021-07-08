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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 июля

08.07.2021 11:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 июля

В Украине за сутки подтвердили 617 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 2239591. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 8 июля.
Накануне госпитализировали 404 человека, летальных случаев - 23, выздоровели - 872 человека.
За последние сутки наибольшее количество случаев зафиксировали в Киеве (181), Киевской (50), Днепропетровской (41), Львовской (29) и Винницкой (24) областях.
Статистика заболеваемости по регионам:
Киев - 181 случай;
Винницкая область - 24 случая;
Волынская область - 11 случаев;
Днепропетровская область - 41 случай;
Донецкая область - 21 случай;
Житомирская область - 15 случаев;
Закарпатская область - 11 случаев;
Запорожская область - 23 случая;
Ивано-Франковская область - 7 случаев;
Киевская область - 50 случаев;
Кировоградская область - 2 случая;
Луганская область - 17 случаев;
Львовская область - 29 случаев;
Николаевская область - 20 случаев;
Одесская область - 18 случаев;
Полтавская область - 20 случаев;
Ровенская область - 13 случаев;
Сумская область - 21 случай;
Тернопольская область - 10 случаев;
Харьковская область - 20 случаев;
Херсонская область - 18 случаев;
Хмельницкая область - 16 случаев;
Черкасская область - 13 случаев;
Черновицкая область - 5 случаев;
Черниговская область - 11 случаев.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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