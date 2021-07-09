Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 июля

09.07.2021 12:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 655 новых случаев коронавирусной инфекции. Их них заразились 31 ребенок и 37 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, за прошедшие 24 часа было госпитализировано 396 человек; недуг побороли 885 человек. За сутки протестировано методом ПЦР – 18 341 человек, методом ИФА – 7 954 человека, экспресс-тестами – 15 312 человек.

За сутки вирус унес жизни 12 украинцев. Всего с начала пандемии зафиксировано 52 572 летальных исхода.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (203), Одесской (62), Донецкой (46), Киевской (42) и Львовской (39) областях.

С начала эпидемии инфицировались 2 240 246 граждан Украины, выздоровели – 2 176 110 человек. За это время проведено ПЦР-тестов – 11 001 742.

Суточный прирост инфицированных в регионах

г. Киев – 203 случая;

Винницкая область – 5 случаев;

Волынская область – 11 случаев;

Днепропетровская область – 22 случая;

Донецкая область – 46 случаев;

Житомирская область – 11 случаев;

Закарпатская область – 5 случаев;

Запорожская область – 25 случаев;

Ивано-Франковская область – 3 случая;

Киевская область – 42 случая;

Кировоградская область – 4 случая;

Луганская область – 17 случаев;

Львовская область – 39 случаев;

Николаевская область – 12 случаев;

Одесская область – 62 случая;

Полтавская область – 17 случаев;

Ровненская область – 8 случаев;

Сумская область – 24 случая;

Тернопольская область – 3 случая;

Харьковская область – 30 случаев;

Херсонская область – 14 случаев;

Хмельницкая область – 19 случаев;

Черкасская область – 23 случая;

Черновицкая область – 6 случаев;

Черниговская область – 4 случая.