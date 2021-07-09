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В ГМС заявили о проблемах с оформлением паспортов
В Украине временные задержки при оформлении документов в отдельных подразделениях Государственной миграционной службы. Причиной стали технические неисправности на каналах связи и оборудовании миграционной службы, сообщает ГМС в пятницу, 9 июля.
"К сожалению, технические неисправности на каналах связи и оборудовании миграционной службы сохраняются до сих пор. Как следствие, имеем временные задержки оформления документов в отдельных подразделениях UМС. Наши специалисты делают все возможное, чтобы все желающие как можно быстрее могли оформить или получить уже изготовленные документы", – говорится в сообщении.
Указано, что гражданам, которые были зарегистрированы в электронной очереди, но из-за технических неисправностей не смогли подать документы на оформление, не нужно будет записываться снова. Им обеспечат подачу документов в ближайшее время без новой записи в очередь.
Теги: паспорт, миграционная служба, проблемы
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