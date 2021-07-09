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Вакцинированные CoronaVac украинцы могут посетить 10 стран

09.07.2021 10:00
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Вакцинированные CoronaVac украинцы могут посетить 10 стран

Украинцы, полностью привитые препаратом CoronaVac, могут отправиться в Испанию, Эстонию, Австрию, Нидерланды, Молдову, Венгрию, Турцию, Грецию, Болгарию и на португальский остров Мадейра. Об этом сообщает сервис Helsi.me.
Для того, чтобы отправиться в эти страны, нужно иметь международное свидетельство о вакцинации на английском языке. Свидетельство нужно предъявить при въезде в распечатанном виде.
"Некоторые из этих стран просят заполнить специальные анкеты, поэтому перед въездом проверяйте информацию на сайтах их посольств", - сказано в сообщении.
В Helsi.me отмечают, что список стран, в которые можно путешествовать после прививки CoronaVac, постоянно растет.



Теги: туризм, вакцинация, COVID-19, CoronaVac
 
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